Атака дронів на Полтаву: місцева влада розповіла про наслідки

Внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Полтаву є загиблий, поранені та серйозні руйнування у житлових будинках

Про це повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова, передає RegioNews.

За її словами, у спальному районі міста постраждали багатоквартирні будинки: вибито сотні вікон, частина квартир стала непридатною для проживання. В одному будинку пошкоджено покрівлю.

Також постраждали приватні автомобілі.

Вісім мешканців, серед яких родини з дітьми, тимчасово відселено; їх прийняв готель "Старий Мельник".

Міська влада розгорнула штаб ліквідації наслідків, комунальні служби проводять першочергові роботи, соціальні служби надають консультації мешканцям.

На сьогодні заплановано засідання виконавчого комітету для організації виплат матеріальної допомоги постраждалим.

Нагадаємо, пізно ввечері, 30 березня, російські військові атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків безпілотника загинула людина, ще троє постраждали. Двох із них госпіталізували, серед них – 11-річний хлопчик.