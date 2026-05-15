15 травня 2026, 22:57

Російська армія майже 40 разів атакувала два райони Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак дістали поранення двоє людей

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, майже 40 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками.

У Нікопольському районі росіяни цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах. Пошкоджені вантажні та легкові автомобілі і господарчі споруди.

Поранені чоловіки віком 64 і 49 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Також ворог бив по Покровській і Слов’янській громадах у Синельниківському районі. Пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, що у двох районах Харкова зафіксували влучання російських дронів. В Основʼянському районі міста поранена жінка.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
