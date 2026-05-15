Російська армія майже 40 разів атакувала два райони Дніпропетровської області

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, майже 40 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками.

У Нікопольському районі росіяни цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах. Пошкоджені вантажні та легкові автомобілі і господарчі споруди.

Поранені чоловіки віком 64 і 49 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Також ворог бив по Покровській і Слов’янській громадах у Синельниківському районі. Пошкоджений приватний будинок.

