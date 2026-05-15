Російська армія майже 40 разів атакувала два райони Дніпропетровської області
У Дніпропетровській області внаслідок російських атак дістали поранення двоє людей
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, майже 40 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками.
У Нікопольському районі росіяни цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах. Пошкоджені вантажні та легкові автомобілі і господарчі споруди.
Поранені чоловіки віком 64 і 49 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Також ворог бив по Покровській і Слов’янській громадах у Синельниківському районі. Пошкоджений приватний будинок.
