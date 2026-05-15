15 травня 2026, 22:50

Окупанти атакували дронами Основʼянський та Новобаварський райони Харкова

У двох районах Харкова зафіксували  влучання російських дронів. В Основʼянському районі міста поранена жінка

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов передає RegioNews.

"Також зафіксовано "прильот” по Основʼянському району. Постраждала 33-річна жінка. Її госпіталізували”, - ідеться у повідомленні.

Медики надають всю необхідну допомогу.

Також російські війська атакували дроном Новобаварський район Харкова.

"Ворог завдав удару по Новобаварському району Харкова. Спалахнула пожежа”, - ідеться у повідомленні.

Вогнеборці Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідують наслідки удару.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що влучання сталося у непрацююче підприємство.

Нагадаємо, що російський обстріл із застосуванням БПЛА пошкодив захисне укриття над будівлею Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди - пам’яткою історії національного значення "Будинок, у якому жив і помер Г.С. Сковорода”.

