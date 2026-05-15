Окупанти атакували дронами Основʼянський та Новобаварський райони Харкова
У двох районах Харкова зафіксували влучання російських дронів. В Основʼянському районі міста поранена жінка
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов передає RegioNews.
"Також зафіксовано "прильот” по Основʼянському району. Постраждала 33-річна жінка. Її госпіталізували”, - ідеться у повідомленні.
Медики надають всю необхідну допомогу.
Також російські війська атакували дроном Новобаварський район Харкова.
"Ворог завдав удару по Новобаварському району Харкова. Спалахнула пожежа”, - ідеться у повідомленні.
Вогнеборці Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідують наслідки удару.
Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що влучання сталося у непрацююче підприємство.
Нагадаємо, що російський обстріл із застосуванням БПЛА пошкодив захисне укриття над будівлею Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди - пам’яткою історії національного значення "Будинок, у якому жив і помер Г.С. Сковорода”.