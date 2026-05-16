Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 травня РФ атакувала Україну 294 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 269 російських безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, 15 травня у Херсоні російські окупанти атакували автомобіль волонтерів громадської організації "Іскра Добра", які доставляли гарячі обіди місцевим жителям. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.