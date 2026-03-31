Росіяни атакували дронами Полтавщину: пошкоджений багатоквартирний будинок, є постраждалий
Військові РФ здійснили атаку ударними безпілотниками по території Полтавської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
"У Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Пошкоджено багатоквартирний будинок", – йдеться у повідомленні.
Попередньо, одна людина отримала травми. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, 30 березня російські військові скинули дві керовані авіабомби на Глухівську громаду в Сумській області. Відомо про 13 постраждалих, найменшій – лише шість років.
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
