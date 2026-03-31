Росіяни скинули КАБи на громаду на Сумщині: 13 постраждалих
У понеділок, 30 березня, російські військові скинули дві керовані авіабомби на Глухівську громаду. Обидва влучання – неподалік одне від одного
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
"Під ударом – житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі", – йдеться у повідомленні.
Відомо про 13 постраждалих. Усіх доставили до лікарні. Найменшій пораненій – лише шість років, у момент удару вона разом із батьком була вдома.
У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають необхідну допомогу.
Очільник ОВА зазначив, що люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях.
Внаслідок ворожого удару пошкоджені щонайменше 15 будинків та автомобілі.
Усі наслідки атаки уточнюються. Працюють відповідні служби.
Нагадаємо, в ніч на 30 березня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди".