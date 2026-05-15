Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали удару по Дружківці Донецької області, внаслідок чого поранень зазнав чоловік, який їхав на велосипеді

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Донецькій області, передає RegioNews .

"На місці події надзвичайники надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до лікувального закладу”, - йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали цивільних подбати про власне життя та безпеку своїх рідних і евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 15 травня, окупанти завдали чергового удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі.