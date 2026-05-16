У ніч на 16 травня російські війська масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Ворожий дрон влучив у п’ятиповерховий будинок – пошкоджений фасад, вибиті вікна, загорілися балкони та магазин автозапчастин на першому поверсі.

Також пошкоджений одноповерховий будинок – травми отримали двоє людей.

Окрім житлового сектору, через обстріл зазнала ушкоджень портова інфраструктура – складське приміщення та адміністративна будівля, де вибило шибки.

Також зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА на територію навчального закладу.

На місцях працюють комунальники та екстрені служби, які допомагають мешканцям і ліквідовують наслідки обстрілу. Правоохоронці документують факти чергової атаки на цивільне населення.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня РФ атакувала Україну 294 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.