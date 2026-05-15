Продюсер гурту Бумбокс під час масованої атаки збив дрон

Продюсер відомого гурту Бумбокс розповів, як він під час масованої атаки збив російський дрон. За його словами, він відкрив вогонь прямо із кулемета

У ніч на 13 травня росіяни влаштували одну з найпотужніших дротових атак. Під обстрілами були десятки регіонів. Продюсер гурту "Бумбокс" Олексій Сомогонов, який з початку повномасштабної війни служить у війську, якраз чергував на позиції.

"Збив сьогодні шаху. Так вийшло що був сам на позиції. Дав 12 чи 14 пострілів з Браунінга і насипав з арки в хвіст. Є офіційне підтвердження і подяка від командира і штаба. Це 5 чи 6, я вже заплутався у МВГ Верба і якась там у всього підрозділу. Дякую побратимам за респект, без вас би цього не трапилось. Служу народу України", - написав військовий.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.