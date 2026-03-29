РФ атакувала об’єкти газової інфраструктури на Сумщині
Армія РФ четвертий день поспіль обстрілює об'єкти "Нафтогазу". У неділю, 29 березня, російські військові вони атакували газову інфраструктуру в Сумські області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву "Нафтогазу".
Як зазначається, внаслідок атаки є суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа. Водночас постраждалих немає.
"Займання вдалося швидко ліквідувати завдяки злагодженій роботі наших працівників і підрозділів ДСНС", – повідомили у компанії.
Нагадаємо, 28 березня росіяни вбили мирну жительку Сумщини. Внаслідок артобстрілу загинула 20-річна дівчина у Шосткинському районі.
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: один загиблий, двоє травмованихВсі новини »
