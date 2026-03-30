3 загиблих і 13 поранених: наслідки удару по Краматорську

У Краматорську 29 березня внаслідок російської авіаційної атаки постраждали 13 осіб, троє загинули. Серед загиблих – дитина 2012 року народження

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що удар спричинив значні руйнування цивільної інфраструктури.

Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 11 приватних осель, 5 адміністративних будівель, а також крамницю, кав’ярню та 6 автомобілів.

Рятувальники оперативно прибули на місце події: надали допомогу постраждалим і ліквідували пожежу, що охопила площу близько 250 квадратних метрів.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

