Пізно ввечері 29 березня російські військові вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігові

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова", – йдеться у повідомленні.

Інформація уточнюється.

Згодом у міськраді уточнили, що росіяни вдарили по критичному обʼєкту, задіяному у системі теплопостачання. Виникло загоряння, яке ліквідували рятувальники.

Обійшлось без постраждалих немає.

Нагадаємо, у Краматорську 29 березня внаслідок російської авіаційної атаки постраждали 13 осіб, троє загинули. Серед загиблих – 13-річна дитина.