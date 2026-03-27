27 березня 2026, 00:50

Удар по громаді на Сумщині: загинув чоловік, ще одна людина поранена

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В четвер, 26 березня, близько 16:00 російські війська атакували безпілотником Миколаївську сільську громаду на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок удару постраждали двоє цивільних. Один із них, 54-річний чоловік, від отриманих травм помер у лікарні.

Наслідки удару та стан другого постраждалого уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 26 березня російські військові атакували місто Семенівка в Чернігівській області. Під прицілом опинився обʼєкт інфраструктури.

