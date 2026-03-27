Удар по громаді на Сумщині: загинув чоловік, ще одна людина поранена
В четвер, 26 березня, близько 16:00 російські війська атакували безпілотником Миколаївську сільську громаду на Сумщині
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Внаслідок удару постраждали двоє цивільних. Один із них, 54-річний чоловік, від отриманих травм помер у лікарні.
Наслідки удару та стан другого постраждалого уточнюються.
Нагадаємо, ввечері 26 березня російські військові атакували місто Семенівка в Чернігівській області. Під прицілом опинився обʼєкт інфраструктури.
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Співачка Олена Тополя зізналась, чи дійсно вона відправила ТЦК до блогера Беспалова
27 березня 2026, 00:35Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Чернігівщині
27 березня 2026, 00:27На Харківщині через атаку дрона "Гербера" загорівся будинок: є постраждалий
27 березня 2026, 00:11"Ці слова залишаться з нами назавжди": донька Степана Гіги розповіла, що він сказав перед смертю
26 березня 2026, 23:55Ціни на бензин в Україні: чи вдалось стримати подорожчання - які цінники на АЗС
26 березня 2026, 23:35Прокурора із Закарпаття затримали на Київщині на хабарі у 50 тисяч доларів
26 березня 2026, 23:01В Україні рухнили ціни на цибулю: скільки тепер коштує кілограм
26 березня 2026, 22:55На Львівщині затримали сержанта-прикордонника, який за гроші допомагав чоловікам втікати з України
26 березня 2026, 22:42В Україні рухнули ціни на картоплю: які цінники в супермаркетах
26 березня 2026, 22:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі блоги »