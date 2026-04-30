Акторка Ксенія Мішина зізналась, які зараз у неї стосунки з колишнім Еллертом

Акторка Ксенія Мішина зізналась, що зараз уже не хоче розповідати про особисте життя на публіку. При цьому вона зазначила, що ходить на побачення

За словами Ксенії Мішиної, вона дуже хоче другу дитину (зараз акторка виховує сина Платона). Артистка ходить на побачення, але вирішила тримати ці теми подалі від публічного простору.

"Я дуже хочу другу дитину й зроблю обов’язково. Без проблем (зникну з кар’єри на користь декрету — прим. ред.). Я не говорю про особисте, але щойно вийду заміж — скажу. Звісно, ходжу на побачення й відкрита до цього", - каже Ксенія Мішина.

Вона зазначила, що в неї був досвід публічних стосунків. Зокрема, з Олександром Еллертом, якого зустріла на шоу "Холостячка". Після завершення проєкту вони розійшлись, а скоро комік виїхав за кордон.

"Прийняла рішення, що до особистого життя ніхто не буде мати стосунку чи впливу. Зберігаю це для себе. У мене вже був досвід публічних стосунків. А зараз це тільки для мене. Ми спілкувалися (з Еллертом — прим. ред.). Ми не друзі, але бували моменти, коли ми могли запитати як справи. Ми з ним не вороги", - розповіла акторка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина пояснювала, чому не планує виходити заміж. Зараз акторка сама виховує свого сина Платона і, за її словами, пишається статусом матері-одиначки.