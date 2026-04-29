"Втрата роботи, відсутність грошей": відомий український актор розлучився з дружиною

Актор Костянтин Октябрський розповів про зміни в особистому житті. Виявилось, що він розлучився з дружиною після 10 років шлюбу

Костянтин Октябрський та його дружина Саміра прожили разом 10 років. У шлюбі народились двоє дітей: хлопчики Роберт та Матвій. За словами актора, рішення про розрив визрівало давно, а ініціаторкою стала саме дружина.

"Вона мудра, добра і розумна. Навіть зараз я багато чим їй завдячую. Поки я будував кар’єру, вона присвячувала себе дому та дітям. Я безмежно її поважаю", - каже артист.

Коментуючи розлучення, він зазначив, що, на його думку, він "недопрацьовував" як чоловік.

"Це був важкий період. Була втрата роботи, відсутність грошей, проблеми зі здоровʼям", - каже актор.

