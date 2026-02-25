На Запоріжжі росіяни вбили людину з артилерії
Російська армія атакувала Оріхів у Запорізькій області. Внаслідок удару зруйновала житлова забудова
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Відомо, що окупанти вдарили по Оріхову з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 61-річний місцевий житель. Також тривають пошукові роботи. На місці удару може бути ще одна людина.
Внаслідок атаки в місті зруйновані будинки.
Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару.
Росіяни вранці обстріляли Херсон: пошкоджені будинки
