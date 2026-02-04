У Запоріжжі загорівся житловий будинок
У Запоріжжі сталась пожежа в житловому будинку. 23 рятувальники боролись з вогнем
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Вночі 4 лютого сталась пожежа в одному з районів Запоріжжя. Загорівся двоповерховий житловий будинок. Відомо, що близько 00:05 в оселі спалахнули домашні речі, покрівля та перекриття.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.
