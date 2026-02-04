15:43  04 лютого
Після морозів в Україну йде потепління
11:56  04 лютого
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
04 лютого 2026, 13:55

У Запоріжжі загорівся житловий будинок

04 лютого 2026, 13:55
Фото: ДСНС
У Запоріжжі сталась пожежа в житловому будинку. 23 рятувальники боролись з вогнем

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Вночі 4 лютого сталась пожежа в одному з районів Запоріжжя. Загорівся двоповерховий житловий будинок. Відомо, що близько 00:05 в оселі спалахнули домашні речі, покрівля та перекриття.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.

04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
Намагався перетнути кордон: на Вінниччині у Дністрі потонув чоловік
04 лютого 2026, 16:01
В Україні створили нове командування безпілотних систем ППО
04 лютого 2026, 15:59
Після морозів в Україну йде потепління
04 лютого 2026, 15:43
На Миколаївщині двоє дорослих та 12-річна дитина отруїлися чадним газом
04 лютого 2026, 15:34
Народного депутата від "Слуги народу" підозрюють у махінаціях із землею на 30 мільйонів
04 лютого 2026, 15:15
Росіяни вдарили касетними снарядами по ринку в Дружківці: семеро загиблих, 15 поранених
04 лютого 2026, 15:10
Дитину забили до смерті: посадовицю служби у справах дітей у Кривому Розі підозрюють у недбалості
04 лютого 2026, 14:58
8 тисяч доларів за "подорож" через Тису: в Києві засудили організатора схеми
04 лютого 2026, 14:55
"Нас хочуть залишити без світла, тепла, води": мер Харкова розповів, скільки будівель місті неможливо відновити
04 лютого 2026, 14:35
На Херсонщині РФ атакувала авто медслужби: загинула медсестра, водій поранений
04 лютого 2026, 14:24
07 серпня 2025
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
