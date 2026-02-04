У Запоріжжі загорівся житловий будинок

Фото: ДСНС

У Запоріжжі сталась пожежа в житловому будинку. 23 рятувальники боролись з вогнем

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Вночі 4 лютого сталась пожежа в одному з районів Запоріжжя. Загорівся двоповерховий житловий будинок. Відомо, що близько 00:05 в оселі спалахнули домашні речі, покрівля та перекриття.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

