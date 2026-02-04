Фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужба.

Трагедія сталася у місті Ямпіль. 31-річний чоловік, ймовірно, намагався нелегально перетнути кордон. Він подолав частину Дністра по льоду та дістався одного з островів, після чого стрибнув у воду, щоб плисти далі.

Прикордонники помітили рух чоловіка в бік річки, проте через складну погоду та кригу не встигли дістатися до нього вчасно. Через крижану воду та сильну течію чоловік потонув.

Тіло загиблого водолази виявили та дістали на поверхню лише через добу.

