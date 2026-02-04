8 тисяч доларів за "подорож" через Тису: в Києві засудили організатора схеми

Фото: Нацполіція

42-річний Киянин влаштував схему заробітку на тих, хто хоче ухилитися від мобілізації. Тепер він отримав вирок суду

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

42-річний житель столиці шукав тих, хто хоче ухилитися від мобілізацїі. Зокрема, він давав чоловікам поради щодо незаконного перетину державного кордону та визначав країни, через які можливо здійснити виїзд. Згодом зловмисник гарантував, що самостійно буде супроводжувати "клієнтів" до Закарпаття, де вони матимуть змогу безперешкодно перетнути кордон до Румунії через річку Тису.

За свої "послуги" він просив 8 тисяч доларів. Правоохоронці отримали зловмисника, коли він отримував аванс.

"Після зібрання необхідної доказової бази обвинувальний акт був направлений до суду. У підсумку, згідно вироку, порушнику призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.