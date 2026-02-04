В Україні створили нове командування безпілотних систем ППО
У Збройних силах створили нове командування безпілотних систем Протиповітряної оборони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
До командного складу Повітряних сил увійшли високопрофесійні офіцери із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО".
""Мала ППО" – один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними", – зазначив Сирський.
Генерал повідомив, що також триває підготовка додаткових екіпажів БпАК.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав документ, яким затвердив нову структуру Плану оборони України. Йдеться про Указ №96/2026.
