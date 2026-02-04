15:43  04 лютого
Після морозів в Україну йде потепління
11:56  04 лютого
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2026, 15:59

В Україні створили нове командування безпілотних систем ППО

04 лютого 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Збройних силах створили нове командування безпілотних систем Протиповітряної оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

До командного складу Повітряних сил увійшли високопрофесійні офіцери із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО".

""Мала ППО" – один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними", – зазначив Сирський.

Генерал повідомив, що також триває підготовка додаткових екіпажів БпАК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав документ, яким затвердив нову структуру Плану оборони України. Йдеться про Указ №96/2026.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
безпілотні системи ППО Сирський Олександр Станіславович ЗСУ армія
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 88 з 105 російських дронів
04 лютого 2026, 08:24
РФ вночі атакувала Україну 71 ракетою, зокрема 32 "Іскандерами", та 450 БпЛА
03 лютого 2026, 10:40
Сили оборони за добу ліквідували 760 російських окупантів – Генштаб
03 лютого 2026, 07:28
Всі новини »
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
Намагався перетнути кордон: на Вінниччині у Дністрі потонув чоловік
04 лютого 2026, 16:01
Після морозів в Україну йде потепління
04 лютого 2026, 15:43
На Миколаївщині двоє дорослих та 12-річна дитина отруїлися чадним газом
04 лютого 2026, 15:34
Народного депутата від "Слуги народу" підозрюють у махінаціях із землею на 30 мільйонів
04 лютого 2026, 15:15
Росіяни вдарили касетними снарядами по ринку в Дружківці: семеро загиблих, 15 поранених
04 лютого 2026, 15:10
Дитину забили до смерті: посадовицю служби у справах дітей у Кривому Розі підозрюють у недбалості
04 лютого 2026, 14:58
8 тисяч доларів за "подорож" через Тису: в Києві засудили організатора схеми
04 лютого 2026, 14:55
"Нас хочуть залишити без світла, тепла, води": мер Харкова розповів, скільки будівель місті неможливо відновити
04 лютого 2026, 14:35
На Херсонщині РФ атакувала авто медслужби: загинула медсестра, водій поранений
04 лютого 2026, 14:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »