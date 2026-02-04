Фото: з відкритих джерел

Дванадцятирічна дівчина наразі перебуває в лікарні, їй надається необхідна медична допомога.

Жінка та чоловік 76 років, які також постраждали, від госпіталізації відмовилися.

Ймовірна причина отруєння – несправність газового котла.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині з отруєнням чадним газом госпіталізували родину з двома немовлятами. Причиною називають самовільно встановлений теплогенератор у сусідній квартирі.