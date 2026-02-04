Фото: ОВА

В середу, 4 лютого, вранці російські війська атакували Дружківку на Донеччині. По місту вдарили касетними снарядами

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей", – йдеться у повідомленні.

Загинули щонайменше семеро людей від 43 до 81 року. Поранення отримали 15 людей від 50 до 72 років. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

На місці працюють всі відповідальні служби.

Окрім того, ворог ще й скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджена промзона, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Нагадаємо, посеред ночі 4 лютого росіяни атакували пожежно-рятувальний підрозділ в місті Миколаївка Краматорського району. На щастя, серед особового складу постраждалих немає.