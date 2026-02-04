15:43  04 лютого
04 лютого 2026, 14:35

"Нас хочуть залишити без світла, тепла, води": мер Харкова розповів, скільки будівель місті неможливо відновити

04 лютого 2026, 14:35
Фото з відкритих джерел
Мер Харкова розповів про масштабні пошкодження будинків у місті. За його словами, цьогоріч ворог фокусується на енергетичній інфраструктурі та тепловій мережі

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, минулого року російська хаотично били по бізнесу, по житлу, по підстанціях. Сьогодні помітно, що вони роблять цинічний акцент на енергетиці та теплових мережах.

"Нас хочуть залишити без світла, тепла, води, але, окрім енергетики, страждає все інше – і житловий фонд, і офісні приміщення", - каже мер міста.

Міський голова Харкова додав, що станом на сьогодні в місті пошкоджено понад 10 тисяч житлових будинків. Це на 2 тисячі більше, аніж минулого року. Близько половини пошкоджених будинків – багатоповерхові, решта – приватні. Деякі будівлі постраждали від обстрілів повторно.

"Із цих пошкоджених будинків вже 4 тисячі відновили та відбудували. Але понад 40 житлових будинків не підлягають відновленню та підлягають лише знесенню. Технічні експертизи тривають", - каже Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харкова майже шість годин. Ворог застосовував касетні боєприпаси, безпілотники типу "Шахед", "Молнія" та ракети.

