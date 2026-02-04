Дитину забили до смерті: посадовицю служби у справах дітей у Кривому Розі підозрюють у недбалості

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Дніпропетровщині жорстоке поводження з 4-річним хлопчиком та бездіяльність органів опіки призвели до його загибелі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, дитину кілька діб били руками, ногами та металевою трубою.

Попри те, що інформація про загрозу життю дитини була відома посадовиці служби у справах дітей, вона не вжила необхідних заходів для захисту малолітнього. Наразі їй повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 3 ст. 367 КК України) та відсторонено від посади.

За висновками судово-медичної експертизи, у дитини виявлено десятки забійних ран, тяжку черепно-мозкову травму, вивих плеча та перелом зап’ястя.

Смерть настала 2 липня 2025 року від травматичного шоку.

Мати та її співмешканець уже постали перед судом: їм інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 115 КК України).

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Валерій Прихожанов підкреслив, що трагедія стала наслідком не лише злочину в родині, а й службової байдужості. Прокуратура вимагатиме найсуворішого покарання для всіх причетних.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру подружжю з Горішніх Плавнів на Полтавщині. Батьків підозрюють у побитті двомісячної доньки та залишенні її без нагляду. Наразі дівчинка перебуває з бабусею у безпечних умовах. Досудове розслідування триває.