Фото: ДСНС

ДТП за участі двох авто сталася 18 січня близько 15:15 в одному з районів Запоріжжя

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок аварії постраждали двоє водіїв, їх госпіталізували до лікарні.

Рятувальники відключили акумуляторні батареї від живлення та змили паливно-мастильні матеріали з дороги.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вночі 18 січня на Кільцевій дорозі у Києві водій авто Lincoln виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo. Водій легковика отримав тяжкі травми та загинув на місці.