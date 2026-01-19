Фото: ГСЧС

ДТП с участием двух авто произошло 18 января около 15:15 в одном из районов Запорожья

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате аварии пострадали двое водителей, их госпитализировали в больницу.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи от питания и смыли горюче-смазочные материалы с дороги.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

