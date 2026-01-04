13:05  04 січня
04 січня 2026, 13:30

У Києві підірвали позашляховик військового: інцидент кваліфіковано як теракт

04 січня 2026, 13:30
Фото: Прокуратура України
На Оболоні під час відкриття багажника вибухнув позашляховик, поранено військовослужбовця, слідчі кваліфікують подію як теракт

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві на Оболоні стався вибух автомобіля, унаслідок якого постраждав військовослужбовець. Інцидент кваліфіковано як теракт, повідомила прокуратура. Подія трапилася під час відкриття багажника позашляховика, який належав військовому або працівнику правоохоронних органів.

Слідчі обстежують район і кваліфікують подію як теракт

За попередніми даними, у салоні авто перебували двоє людей. Військовий отримав осколкові поранення, його стан уточнюється, а жінка, яка перебувала поруч, не постраждала. Свідки повідомляють, що звук вибуху було чути на значній відстані, що налякало мешканців житлового кварталу.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та рятувальні служби. Слідчі обстежують район і збирають свідчення, щоб встановити всі обставини. Попередньо розглядаються версії дистанційного підриву та можливого навмисного характеру вибуху.

На момент інциденту тривоги у Києві та області не оголошували. Слідчі продовжують роботу, щоб уточнити мотиви та встановити, хто стоїть за нападом.

Нагадаємо, на Оболоні в Києві стався вибух автомобіля, звук якого був чутний на значній відстані, внаслідок чого є постраждалі. На місце події прибули правоохоронці та рятувальні служби.

