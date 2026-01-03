09:17  03 січня
03 січня 2026, 14:15

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни

03 січня 2026, 14:15
Фото: соцмережі/Дональд Трамп
Американські війська провели операцію у Венесуелі, ситуація в Каракасі залишається напруженою

Про це пише в соцмережах президент США Дональд Трамп, передає RegioNews.

У столиці Венесуели Каракасі зафіксовано серію вибухів та активну роботу систем протиповітряної оборони. Місцеві жителі повідомляють про звуки авіації над житловими районами та часткові перебої з електропостачанням після ударів по військових об’єктах. Через події в країні запроваджено воєнний стан, а рух транспорту обмежений у кількох районах.

За повідомленнями низки міжнародних медіа, в ході операції американські військові захопили президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Раніше американська адміністрація зазначала, що їй "відомі" повідомлення про удари в Каракасі, не надаючи детальних пояснень.

Місцеві джерела повідомляли про масове зосередження бронетехніки біля президентського палацу і удари по портовій інфраструктурі, а також будівлі Міністерства оборони. Журналісти раніше відзначали, що американські наземні сили були висаджені на території Венесуели.

Раніше повідомлялося, у столиці Венесуели Каракасі зафіксували різку активність у повітряному просторі, що призвело до скасування щонайменше шести авіарейсів на тлі повідомлень про появу американських гелікоптерів над містом.

