Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 30 грудня військові РФ атакували Синельниківський та Нікопольський райони

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Росіяни вдарили безпілотником по Васильківській громаді, що на Синельниківщині. Внаслідок атаки постраждала 67-річна жінка – вона лікуватиметься амбулаторно. Загорівся приватний будинок, рятувальники загасили пожежу.

Крім того, окупанти атакували Нікопольщину. Поцілили по райцентру FPV-дроном. На щастя, постраждалих немає.

Посадовець додав, що українські захисники збили вночі три безпілотники на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, зранку 30 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури.