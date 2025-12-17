Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 16 грудня, близько 21:30 росіяни завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. До лікарні у тяжкому стані доставили 37-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення та відкритий перелом кісток ноги.

Ще в одного 38-річного херсонця діагностували вибухову травму, поранення спини та ноги. Постраждалому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, ввечері 17 грудня ворожі війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю. Пошкоджені кілька приватних будинків, постраждали дві людини.