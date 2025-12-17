08:16  17 грудня
17 грудня 2025, 07:08

Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, є постраждалі

17 грудня 2025, 07:08
Фото: ДСНС
Ввечері 17 грудня ворожі війська завдали удару безпілотником по обласному центру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Внаслідок атаки пошкоджені кілька приватних будинків.

Дістали травми двоє людей: 37-річний чоловік та 76-річна жінка.

Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, є постраждалі
Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки

Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу Shahed виникла пожежа в багатоповерховому будинку.

