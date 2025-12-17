Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, є постраждалі
Ввечері 17 грудня ворожі війська завдали удару безпілотником по обласному центру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Внаслідок атаки пошкоджені кілька приватних будинків.
Дістали травми двоє людей: 37-річний чоловік та 76-річна жінка.
Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу Shahed виникла пожежа в багатоповерховому будинку.
