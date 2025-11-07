Росіяни атакували дроном автомобіль на Запоріжжі: поранений чоловік
У пʼятницю, 7 листопада російські військові ударили FPV-дроном по легковику у Гуляйполі на Запоріжжі
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки дістав поранення 48-річний чоловік.
Постраждалому надали всю необхідну меддопомогу. Його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, вночі 7 листопада Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджені вікна в багатоповерхівках та дитячому садочку одного з районів міста.
