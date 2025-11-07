11:13  07 ноября
07 ноября 2025, 10:01

Россияне атаковали дроном автомобиль на Запорожье: раненый мужчина

07 ноября 2025, 10:01
Иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 7 ноября, российские военные ударили FPV-дроном по легковушку в Гуляйполе на Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

    В результате атаки получил ранение 48-летний мужчина.

    Пострадавшему оказали всю необходимую медпомощь. Его жизни ничего не угрожает.

    Напомним, ночью 7 ноября Запорожье подверглось вражеской атаке. В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажках и детском саду одного из районов города.

