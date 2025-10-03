Росіяни вдарили ФАБами та FPV-дронами по Запорізькому району: виникла пожежа, є поранені
У пʼятницю, 3 жовтня, російські війська завдали ударів чотирма ФАБами та FPV-дронами по Комишуваській та Кушугумській громадам
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Вибуховою хвилею та уламками зруйнований гараж, виникла пожежа – згоріла вщент автівка.
Внаслідок атаки дістали поранення 50-річна жінка та 29-річний чоловік. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо, у лікарнях Запоріжжя продовжують лікувати постраждалих від ворожих атак. Частина з людей перебуває у вкрай тяжкому та стані середньої тяжкості.
