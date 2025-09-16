Пожежа на Хортиці: жителів Запоріжжі попередили про задимлення
У Запоріжжі триває пожежа на острові Хортиця. У зв'язку з цим місцева влада закликає місцевих жителів дотримуватися правил безпеки
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
За словами представників Запорізької міської ради, внаслідок пожежі на Хортиці можливе поширення диму в районах житлової забудови міста. Тому місцевих жителів закликають дотримуватися таких правих безпеки:
- уникати перебування у зонах задимлення;
- не залишати відчиненими вікна у квартирах;
- особливо обережними бути людям із хронічними захворюваннями, літнім, вагітним та дітям.
Нагадаємо, раніше експерти встановили завищений вміст твердих речовин та озону в повітрі через пожежу на Хортиці. Наслідки можуть відчути навіть жителі віддалених районів міста.
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
17 вересня 2025, 00:17Ціни на молоко стабілізували: що буде з вартістю
17 вересня 2025, 00:00У Херсоні росіяни вбили 50-річного чоловіка
16 вересня 2025, 23:49В ООН дали невтішний прогноз щодо війни в Україні
16 вересня 2025, 23:25Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові
16 вересня 2025, 22:59Поблизу Запоріжжя вирує масштабна пожежа
16 вересня 2025, 22:33Відомий американський телеканал показав карту України без окупованого Криму
16 вересня 2025, 22:19Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
16 вересня 2025, 21:49В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
16 вересня 2025, 21:29Десятки міжнародних інвесторів зацікавились портом на Одещині
16 вересня 2025, 21:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі блоги »