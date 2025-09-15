12:59  15 вересня
15 вересня 2025, 16:15

Росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Харківщині: є поранені

15 вересня 2025, 16:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 15 вересня, російські окупанти вдарили FPV-дроном по цивільному авто у Боровій Ізюмського району

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок атаки поранені двоє чоловіків – 40 і 71 року. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 15 вересня російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.

15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
У застосунку Армія+ з’явилися нові послуги
15 вересня 2025, 17:44
У Києві оголосили підозру водійці, яка пʼяною збила військову на переході й поїхала геть
15 вересня 2025, 17:33
$6000 з особи: на Закарпатті викрито незаконний канал переправлення осіб до Румунії
15 вересня 2025, 17:29
Російський дрон атакував Запорізький район: пошкоджені будинки, поранений чоловік
15 вересня 2025, 17:22
В Україні змінюють правила продажу алкоголю та тютюну з 1 жовтня
15 вересня 2025, 17:15
"Пакунок школяра": на що українці найчастіше витрачають гроші
15 вересня 2025, 17:14
На Харківщині розмінування залишається одним із головних пріоритетів зміцнення безпеки
15 вересня 2025, 17:10
Місто Куп’янськ на Харківщині зруйнований на 95% через щоденні обстріли
15 вересня 2025, 16:59
У Києві стався вибух у квартирі: є загиблі та постраждалий
15 вересня 2025, 16:50
Сирський звільнив двох командувачів
15 вересня 2025, 16:44
