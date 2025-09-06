Фото: КАБ

Лише за 5 днів вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує RegioNews .

Протягом неповного першого тижня вересня РФ завдала ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях.

"Росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. І на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу.Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом. Маємо посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російська армія атакувала Україну 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила або подавила 68 ворожих дронів.