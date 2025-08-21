Окупанти завдали три авіаудари по селу на Запоріжжі: є постраждала
У четвер, 21 серпня, росіяни завдали три удари авіабомбами по одному з сіл Пологівського району
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки постраждала 85-річна місцева жителька. У жінки діагностували переломи, рвані рани та контузію.
На місці працюють екстрені служби, ліквідовують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, зранку 21 серпня російські військові завдали по Запоріжжю два удари. Внаслідок атаки є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.
21 серпня 2025
