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В одному з районів Запоріжжя зафіксували перевищення норм забруднюючих речовин у повітрі. Дані вже передали до відповідних організацій

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб провели моніторинг повітря та виявили перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в Олександрівському районі на вулиці Вишневій, 65.

Зокрема, спеціалісти навели такі дані:

сірководень – 0,0089 мг/м3, в 1,11 рази вище гранично допустимих концентрацій (ГДК);

сірководень – 0,0115 мг/м3, в 1,44 рази вище ГДК.

При цьому інформацію про результати досліджень атмосферного повітря направили для подальшого опрацювання до відповідних організацій.

Нагадаємо, раніше екологи підрахували, як росіяни нашкодили екології в Харківській області. За даними фахівців, збитки загалом перевищили 527 мільярдів гривень.