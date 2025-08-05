У Запоріжжі зафіксували перевищення норм сірководню у повітрі
В одному з районів Запоріжжя зафіксували перевищення норм забруднюючих речовин у повітрі. Дані вже передали до відповідних організацій
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб провели моніторинг повітря та виявили перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в Олександрівському районі на вулиці Вишневій, 65.
Зокрема, спеціалісти навели такі дані:
- сірководень – 0,0089 мг/м3, в 1,11 рази вище гранично допустимих концентрацій (ГДК);
- сірководень – 0,0115 мг/м3, в 1,44 рази вище ГДК.
При цьому інформацію про результати досліджень атмосферного повітря направили для подальшого опрацювання до відповідних організацій.
Нагадаємо, раніше екологи підрахували, як росіяни нашкодили екології в Харківській області. За даними фахівців, збитки загалом перевищили 527 мільярдів гривень.
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