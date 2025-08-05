В Запорожье зафиксировали превышение норм сероводорода в воздухе
В одном из районов Запорожья зафиксировали превышение норм загрязняющих веществ в воздухе. Данные уже передали в соответствующие организации
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Специалисты Центра контроля и профилактики болезней провели мониторинг воздуха и выявили превышение максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в Александровском районе на улице Вишневой, 65.
В частности, специалисты привели следующие данные:
- сероводород – 0,0089 мг/м3, в 1,11 раза выше предельно допустимых концентраций (ПДК);
- сероводород – 0,0115 мг/м3, в 1,44 раза выше ПДК.
При этом информацию о результатах исследований атмосферного воздуха направили для дальнейшей обработки в соответствующие организации.
Напомним, ранее экологи подсчитали, как россияне навредили экологии в Харьковской области. По данным специалистов, ущерб в целом превысил 527 миллиардов гривен.
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