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05 августа 2025, 16:44

Запорожье простилось с аэроразведчиком "Лео", который погиб в Донецкой области

05 августа 2025, 16:44
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Фото: "Настоящее"
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В Запорожье простились с аэроразведчиком Анатолием Федорченко, который погиб в Донецкой области за две недели до своего 30-летия

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

Прощание состоялось 5 августа на Хортице, где Героя почтили по местной традиции "Герой на щите".

Прощание с погибшим героем

Анатолий родился 11 августа 1995 года в Запорожье, учился в гимназии №20, был активным футболистом в команде "Металлург". С детства он увлекался техникой, интерес к которой привил ему дедушка, Заслуженный энергетик Украины. Мечта о небе привела парня в авиационный колледж имени Ивченко, где он получил специальность по производству авиационных двигателей. После учебы работал на предприятии "Мотор Сич", а затем продолжил образование в Харьковском авиационном институте, изучая авиационную и ракетно-космическую технику.

Прощание с Героем

В декабре 2024 года Федорченко поступил на службу в Вооруженные силы Украины. С января 2025 года он служил во 2-м аэромобильном батальоне разведывательного взвода, где освоил работу с беспилотным авиационным комплексом "Вампир". Позывной "Лео" выбрал сам, отдавая дань уважения своему знаку зодиака и воспринимая его как символ защиты. Семья и друзья вспоминают его как ответственного, мужественного защитника, который всегда заботился о побратимах и близких.

Запорожцы почтили память погибшего Героя

Анатолий погиб 27 июля во время выполнения боевого задания возле Северска в Донецкой области. Несмотря на молодой возраст, он оставил после себя светлую память. Семья и друзья подчеркивают его доброту, мудрость и большие мечты о будущем, которое, к сожалению, не суждено было осуществиться. Церемония прощания состоялась в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Хортице, где его отпели и почтили как настоящего Героя.

Напоминаем, что в Киеве состоялось прощание с полицейским Николаем Гришковым, погибшим во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Его смерть стала большой потерей столичного сообщества и правоохранительных органов.

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