Понад 1000 солдатів, 28 артсистем та танк: Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, ворожий танк, 8 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем та 85 одиниць автомобільної техніки
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, раніше 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" показала знищення російського наземного роботизованого комплексу.
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