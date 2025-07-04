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Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Спеціалісти Укренерго відновили роботу високовольтної лінії, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. В компанії пояснили, що 4 липня російські війська вдарили по лінії електропередачі, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України. Саме через це на станції стався блекаут.

Тимчасово ЗАЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів. Вони є останньою можливістю забезпечити критично важливі системи. Як зазначили в Укренерго, оперативно розпочати аварійно-відновлювальні роботи енергетики не мали змоги через високу загрозу для життя.

Довідка. Запорізька атомна електростанція знаходиться під окупацією РФ з березня 2022 року. З того часу нерідко ставались блекаути через російські атаки. У МАГАТЕ раніше повідомляли, що станція із 7 травня покладається лише на одну лінію електропередач. Станом на 26 червня ситуація залишалась незмінною.

При цьому в російському Міністерстві закордонних справ заявляли, що не збираються повертати станцію України або передавати під міжнародний контроль. Росіяни вважають, що ЗАЕС нібито тепер належить їм, а аргументом називають незаконні референдуми в Запорізькій області в 2022 році.