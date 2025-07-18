Фото: Центр національного спротиву

Росіяни на окуповані території Запорізької області завезли форму. У цьому будуть вимушені ходити на навчання школярі

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Центрі національного спротиву розповіли, як росіяни на окупованих територіях Запоріжжя нав'язують дітям правила армії. Відомо, що туди вже завезли уніфіковану шкільну форму для дітей.

За даними Центру, нові партії одягу завезли з території Росії та безкоштовно роздають школярам за принципом військової системи – без можливості вибору чи самовираження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни на окупованих територіях Запорізької області намагаються спонукати студентів доносити на місцевих патріотів. Таким чином, використовуючи молодь вони намагаються знайти "нелояльних до РФ".