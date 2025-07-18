Фото: Центр национального сопротивления

Россияне на оккупированные территории Запорожской области ввезли форму. В этом будут вынуждены ходить на обучение школьники

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Центре национального сопротивления рассказали, как россияне на оккупированных территориях Запорожья навязывают детям правила армии. Известно, что туда уже привезли унифицированную школьную форму для детей.

По данным Центра, новые партии одежды завезли с территории России и бесплатно раздают школьникам по принципу военной системы без возможности выбора или самовыражения.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на оккупированных территориях Запорожской области пытаются побуждать студентов доносить местных патриотов. Таким образом, используя молодежь они пытаются найти "нелояльных к РФ".