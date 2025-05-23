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Окупаційні адміністрації продовжують примусове вивезення дітей до Росії з тимчасово окупованої частини Херсонської області

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Цього разу окупанти вивозять дітей з Херсонщини до Адигеї та Волгоградської області. У програмі так званого "відпочинку" – інтенсиви з історії Росії, лекції на тему "Русская весна. Причины" та інші пропагандистські заходи.

Мета загарбників – змінити світогляд українських дітей, переклавши провину за війну на Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій Луганщині росіяни почали готувати нове покоління пропагандистів.