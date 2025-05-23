Окупанти продовжують вивозити дітей з Херсонщини до РФ для "перевиховання", – ЦНС
Окупаційні адміністрації продовжують примусове вивезення дітей до Росії з тимчасово окупованої частини Херсонської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
Цього разу окупанти вивозять дітей з Херсонщини до Адигеї та Волгоградської області. У програмі так званого "відпочинку" – інтенсиви з історії Росії, лекції на тему "Русская весна. Причины" та інші пропагандистські заходи.
Мета загарбників – змінити світогляд українських дітей, переклавши провину за війну на Україну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій Луганщині росіяни почали готувати нове покоління пропагандистів.
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