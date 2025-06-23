Фото з відкритих джерел

Німецькі партнери вчергове надали Запоріжжю допомогу. Зазначається, що за час повномасштабної війни міжнародні партнери надали вже 29 гуманітарних вантажів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Місто-побратим Обергаузен (Німеччина) надало Запоріжжю допомогу в розмірі мільйона євро. Це кошти, які спрямовані на підтримку гуманітарної сфери.

Зазначається, що за період повномасштабної війни Запоріжжя отримало 29 гуманітарних вантажів від мерії та благодійних партнерів. Зокрема, комунальні служби міста отримували:

шість карет швидкої допомоги – для міських лікарень;

вісім одиниць спецтехніки – для комунальних служб і соціального транспорту.

Нагадаємо, раніше інше німецьке містечко, Магдебург, передало Запоріжжю гуманітарну допомогу для рятувальних і комунальних служб. Зокрема, це були спеціальний захисний одяг, інструменти та спорядження, а також моторний човен і спеціалізований автомобіль Ford Transit для рятувально-водолазної служби.