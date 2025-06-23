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Немецкие партнеры в очередной раз оказали Запорожью помощь. Отмечается, что за время полномасштабной войны международные партнеры предоставили уже 29 гуманитарных грузов

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Город-собрат Обергаузен (Германия) предоставил Запорожью помощь в размере миллиона евро. Это средства, направленные на поддержку гуманитарной сферы.

За период полномасштабной войны Запорожье получило 29 гуманитарных грузов от мэрии и благотворительных партнеров. В частности, коммунальные службы города получали:

шесть карет скорой помощи – для городских больниц;

восемь единиц спецтехники – для коммунальных служб и социального транспорта.

Напомним, ранее другой немецкий городок, Магдебург, предоставил Запорожью гуманитарную помощь для спасательных и коммунальных служб. В частности, это была специальная защитная одежда, инструменты и снаряжение, а также моторная лодка и специализированный автомобиль Ford Transit для спасательно-водолазной службы.