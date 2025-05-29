У Запоріжжі на причалі згоріла яхта
Пожежа сталася у вівторок вранці, 28 травня, на березі Дніпра в одному з районів Запоріжжя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.
Виявилося, що близько 04:50 на причалі загорівся човен (попередньо, моторна яхта). Вогонь повністю охопив судно. Надзвичайники ліквідували займання. На щастя, люди не постраждали.
"Причина пожежі встановлюється", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 травня в селі Меделівка Житомирського району сталася пожежа на деревообробному підприємстві.
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