У Львові на ходу спалахнув і згорів мікроавтобус

фото: ДСНС України у Львівській області

Пожежа сталася сьогодні на вулиці Стефана Банаха у Львові. Транспортний засіб згорів вщент

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Львівській області.

Виявилося, що під час руху зайнявся мікроавтобус Renault Trafic. Очевидці намагалися самостійно загасити вогонь за допомогою вогнегасників. Однак полум'я швидко охопило і повністю знищило автівку.

Надзвичайники локалізували та ліквідували займання. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше у Львові посеред вулиці згорів електричний скутер.